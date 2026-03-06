Santo Domingo.— El padre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, falleció la noche del jueves a los 71 años en un centro de salud de Santiago, informó la Procuraduría General de la República.

Se trata del profesor Ramón Darío Reynoso González, cuyo deceso fue comunicado por la institución mediante un mensaje oficial.

Las honras fúnebres se llevarán a cabo este viernes 6 de marzo de 2026, entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en el Cementerio Fuente de Luz, ubicado en la Circunvalación Norte de Santiago.

Puedes leer: Yeni Berenice plantea enfrentar el crimen organizado desde su estructura económica

Asimismo, a las 2:00 de la tarde se celebrará una misa de cuerpo presente en el mismo camposanto.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso agradeció, en nombre propio y de sus familiares, las expresiones de apoyo y solidaridad recibidas de amigos, allegados y de las personas que han manifestado sus condolencias tras la pérdida.