Fanáticos de Boston animan a Judge

BOSTON, AP. — Es raro que un aficionado de los Medias Rojas Boston anime a un miembro de los Yankees de Nueva York.

Aaron Judge provocó que algunos fieles de Boston hicieran una excepción en su última visita al Fenway Park

Judge conectó sus jonrones 56 y 57, líderes en las Grandes Ligas , Gleyber Torres tuvo un doble de tres carreras en la décima entrada y los Yankees aguantaron para vencer el martes 7-6 a los Medias Rojas.

Jugando en el juego 142 de Nueva York, el segundo jonrón de la noche del toletero de los Yankees hizo que los fanáticos de ambos lados de la rivalidad se pusieran de pie en aplausos cuando se movió cuatro para empatar el récord de jonrones de la Liga Americana que Roger Maris estableció con los Yankees en 1961.

“(Los fanáticos de los Medias Rojas) me estaban agotando, no sé si estaban vitoreando o no”, dijo Judge. “Me estaban desgastando. Pero nah, son todos fanáticos del béisbol. Solo fanáticos por todas partes. Medias Rojas, Yankees, no importa. Vinieron aquí para ver un buen partido y ver un espectáculo. Creo que ambos equipos dieron un buen espectáculo para ellos”.

Después de quedarse sin jonrones en cinco juegos, Judge tuvo un par de jonrones solitarios para empatar, ante Nick Pivetta en el sexto y Garrett Whitlock en el octavo.

“No tengo adjetivos”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Realmente impresionante lo que hizo”.

Judge tiene 10 juegos de jonrones múltiples esta temporada, uno menos que el récord de la Liga Americana que Hank Greenberg estableció en 1938, y 26 en su carrera. Los tres hits de Judge elevaron su promedio a .310, y lidera las ligas mayores en jonrones y con 123 carreras impulsadas. Judge tiene un OPS de 1.105 esta temporada y 32 carreras impulsadas en sus últimos 38 juegos.

Por KYLE HIGHTOWER

AP