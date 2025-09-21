FANTINO, Sánchez Ramírez — Con profundo dolor y consternación, familiares, amigos y vecinos despidieron la tarde del domingo a los hermanos Jansel y Keyla Acevedo, de 13 y 15 años, quienes fallecieron ahogados el sábado en la presa de Hatillo.

El sepelio y velatorio se llevaron a cabo en la funeraria municipal, donde los padres de las víctimas, José Acevedo Jerez y Carmen Acosta, recibieron las muestras de solidaridad de la comunidad. La marcha fúnebre, precedida por un acto de oración celebrado por residentes del barrio Rincón Moreno, partió hacia el cementerio municipal, donde se ofició la inhumación.

Los adolescentes, estudiantes destacados del colegio local, habían acudido la tarde del sábado a la comunidad de Hernando Alonso en compañía de otros jóvenes para compartir en familia; lo que inició como una reunión terminó en tragedia cuando Jansel y Keyla desaparecieron en las aguas del embalse. Brigadistas de la Defensa Civil y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Fantino participaron en las labores de búsqueda y rescate.

Un joven rescatado continúa hospitalizado

Entre los presentes en el momento del accidente se encontraba Estarling Hidalgo, quien fue rescatado con vida y permanece en observación en la sala de emergencia del hospital de Fantino, donde recibe atención médica.

Las autoridades locales y los cuerpos de rescate realizaron las diligencias en el lugar y continúan con el levantamiento de evidencias para confirmar las circunstancias exactas del accidente.

Mientras tanto, la comunidad lamenta la pérdida de dos jóvenes hermanos considerados promesa académica y pide medidas de prevención para evitar nuevos episodios similares en el embalse de Hatillo.