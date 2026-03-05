Faride Raful destaca interoperabilidad institucional como clave para fortalecer la seguridad ciudadana

Santo Domingo. – En el marco del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó la ponencia “Interoperabilidad, Investigación Criminal y Seguridad Ciudadana”, en la que planteó que la coherencia funcional entre las instituciones es esencial para que el sistema de seguridad pueda responder de forma efectiva desde la comisión del delito hasta la emisión de una sentencia.

Durante su intervención, la funcionaria explicó que la evidencia criminológica demuestra que cerca del 50 % de los delitos se concentra en apenas el 4 % de las calles, lo que convierte la integración de datos en un elemento estratégico para la prevención y persecución del crimen.

"Lo que no puede cruzarse, no produce inteligencia", afirmó Raful, al advertir sobre la brecha estructural que históricamente ha fragmentado los sistemas de seguridad en la región.

Resultados de la coordinación institucional

La ministra destacó que, gracias al trabajo coordinado impulsado por el Gobierno, la República Dominicana registra una tasa de homicidios de 8.15 por cada 100,000 habitantes, la más baja en la historia del país.

Asimismo, señaló que durante 2025 se recuperaron más de 5,700 armas de fuego, de las cuales casi 4,000 eran ilegales, y se logró desarticular 152 estructuras criminales. Estos resultados, explicó, responden a operativos basados en el intercambio de información entre instituciones y no en acciones aisladas.

Sistema integrado de seguridad

Raful indicó que este modelo de trabajo se articula mediante la Fuerza de Tarea Conjunta y el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, plataforma que integra a 12 instituciones dentro de un mismo proceso de análisis, validación y lectura territorial de los datos.

Este sistema, agregó, incorpora alertas en tiempo real que permiten conectar registros migratorios, judiciales y policiales, facilitando una respuesta más rápida y coordinada ante situaciones de riesgo.

Seguridad con transparencia y supervisión

La ministra enfatizó que la interoperabilidad institucional debe estar acompañada de mecanismos de supervisión y liderazgo permanente para garantizar su efectividad.

“Integrar sin gobernar reproduce los mismos problemas con mayor sofisticación”, expresó.

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la República Dominicana se sustenta en el uso de evidencia, la coordinación entre organismos y el compromiso con la transparencia y el Estado de derecho.