Santo Domingo.- La ministra de la Presidencia, Faride Raful, afirmó este lunes que la Policía Nacional tiene como misión fundamental proteger y servir a la ciudadanía, respaldo que, dijo, otorga plenamente siempre que se actúe dentro de la ley. Sin embargo, advirtió que cuando se violan esos principios corresponde aplicar el sistema de consecuencias “sin excepciones”.

La funcionaria ofreció estas declaraciones tras la reunión número 107 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, al referirse al hecho ocurrido el pasado miércoles en Santiago, donde cinco personas murieron durante un alegado enfrentamiento con agentes policiales.

“La misión de la Policía Nacional es proteger y servir a la ciudadanía. Cuando esa misión se cumple, cuenta con todo mi apoyo y reconocimiento. Cuando se aparta de la ley y de sus principios, corresponde que actúe el sistema de consecuencias, sin excepciones», expresó Faride Raful.

Reiteró que, la investigación penal está en manos del Ministerio Público, único órgano facultado para ofrecer información sobre ella. De manera paralela, la Policía Nacional ha iniciado su proceso disciplinario interno, independiente y complementario a las acciones judiciales.

Al dirigirse a la prensa, la ministra de Interior y Policía enfatizó que el compromiso del Gobierno es claro: respaldar todas las acciones correctas de la Policía, y garantizar sanciones firmes en aquellos casos que no lo son.

"Desde el Ministerio de Interior tenemos la firme decisión de recibir y dar respuesta a toda denuncia sobre la Policía Nacional; no solo porque es mi obligación como Ministra, sino porque es también mi visión como ciudadana. Los medios de comunicación juegan un rol clave al debunciar como parte del esfuerzo común por la confianza, la justicia y Estado de derecho" señaló.

Homicidios

Al referirse a la tasa acumulada de homicidios, según el mapa de calor, informó que se encuentra a la fecha en 8.2 por cada 100 mil habitantes; 23 demarcaciones con incidencia de homicidios por encima de un digito y 11 en uno. Tres provincias están en amarillo, que son Valverde, Azua y San Pedro de Macorís.

Finalmente indicó que, la Fuerza de Tarea seguirá aunando esfuerzos para fortalecer el nivel de respuesta a los homicidios.