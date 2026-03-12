Página Dos Primera Fila

¿Cómo aborda Faride Raful la imagen de la Policía ante los abusos de una minoría?

Por
¿Cómo aborda Faride Raful la imagen de la Policía ante los abusos de una minoría?

Faride Raful

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha dado auspiciosas demostraciones que resaltan su compromiso con el orden público, la seguridad ciudadana y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

Es verdad, como dijo, que son una minoría los agentes de la Policía involucrados en abusos y delitos. Pero esa minoría es tan notoria que sus acciones han manchado la imagen del cuerpo. Reducirla a su mínima expresión es lo que procede sin necesidad de esperar que se apruebe la transformación y profesionalización del cuerpo.

Puedes leer: Faride Raful destaca interoperabilidad institucional como clave para fortalecer la seguridad ciudadana

Al abordar la inconducta de los agentes la funcionaria debe prestar atención a casos que han saltado a la palestra como la inacción frente al elevado volumen de equipos electrónicos en establecimientos y hasta en templos religiosos. Ante irritantes violaciones al orden público de los agentes se dice que miran para otro lado.

TEMAS: #Faride Raful#orden público#seguridad ciudadana
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación