Faride Raful llama a colmaderos y ciudadanía a celebrar las fiestas con responsabilidad

Santo Domingo.- La ministra Faride Raful dirigió este miercoles un mensaje contundente a los dueños de colmados y a la ciudadanía, instando a actuar con responsabilidad durante las celebraciones de fin de año.

Raful recordó a los propietarios de estos comercios que deben respetar los horarios establecidos y evitar extender las fiestas más allá de lo permitido. Señaló que el cumplimiento de las normas es clave para mantener la convivencia en las comunidades, especialmente en lo relacionado con el control del ruido.

La funcionaria subrayó que la paz se construye desde las decisiones individuales, como evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar el entorno de cada barrio.

Quizas te interese: Viga destinada al Metro cae de un remolque en plena Circunvalación

Asimismo, aseguró que los equipos de seguridad estarán desplegados en todo el país durante las festividades, pero enfatizó que “el verdadero operativo de seguridad empieza en cada hogar”, cuando cada persona decide celebrar con prudencia.

Raful exhortó a la población a disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo su vida ni la de los demás, y reiteró que la responsabilidad ciudadana será determinante para unas celebraciones tranquilas.