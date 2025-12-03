Faride Raful pide sensatez y esperar resultados tras muerte de Stephora Joseph

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, apela a la sensatez al pedir que se esperen los resultados de la investigación sobre la muerte de la estudiante de 11 años durante una excursión del colegio donde estudiaba en Santiago.

Con adelantar juicios ni especulaciones, unas veces malsanas, no se hace más que exacerbar pasiones y generar confusión en torno a la dolorosa muerte de la niña Stephora Anne-Murcié Joseph.

Antes de la procuradora general de la República reforzar las investigaciones sobre las circunstancias en que se dijo se ahogó la estudiante, el Ministerio de Educación informó que el colegio Da Vinci había faltado al protocolo con la excursión y la vicepresidenta Raquel Peña reclamó una investigación.

Lee también: Un estudiante se convierte en víctima de la violencia

Ahora, como expresó la ministra de Interior y Policía lo prudente es esperar los resultados de la pesquisa y no adelantar juicios que puedan contaminarla.