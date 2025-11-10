La Oficina del FBI en Miami emitió una alerta pública y ofrece hasta 10,000 dólares por información que permita capturar y procesar a Rodolfo Montilla, ciudadano estadounidense de 44 años acusado de tráfico internacional de drogas.

Según las autoridades, Montilla habría introducido grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos, concentrando sus operaciones en el sur de Florida, donde presuntamente distribuía la droga a intermediarios que le pagaban en efectivo.

El FBI advierte que el fugitivo podría desplazarse entre el sur de Florida, República Dominicana y Bahamas, lo que dificulta su localización.

Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale, emitió una orden de arresto el 11 de abril de 2024 por cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, además de posesión y distribución.

Las autoridades exhortan a cualquier persona con información a comunicarse con el FBI por los canales oficiales, asegurando la confidencialidad de los informantes.