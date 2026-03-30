El feminicidio, pendiente de sanción como figura jurídica, es un tema recurrente y de preocupación en el país, siendo Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, última víctima de ese flagelo.

El pasado año, 59 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, cifra que representa una disminución del 17% en las estadísticas con relación a los 71 casos ocurridos en 2024.

Sin embargo, este año se encamina a ser igual sangriento para las mujeres dominicanas, ya que los feminicidios se han triplicado en los primeros dos meses en relación con el 2025.

Estos últimos datos fueron dados a conocer por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que califica de alarmante este tipo de violencia. La organización señaló que durante el mes de marzo han ocurrido otros seis casos, para sumar un total de 24 mujeres víctimas de este delito.

A pesar de la gravedad de lo que muchos califican como una «pandemia», apenas el pasado año el feminicidio fue tipificado en el sistema jurídico dominicano al quedar establecido en el artículo 93 del Código Penal, el cual entrará en vigencia en agosto próximo.

La pieza, promulgada por el Poder Ejecutivo mediante la Ley 74-25, establece que este delito será sancionado con penas de 30 a 40 años de reclusión mayor y el pago de una multa de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público.

Según un estudio científico realizado por investigadores de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Manantial de Vida, los hombres condenados por feminicidio presentan alteraciones neurológicas y dificultades en el control de impulsos y la regulación emocional.

Te puede interesar: Estudio revela problemas neurológicos en hombres feminicidas

Feminicidio acechó a Randielis Michel Rudecindo, de apenas 20 años, en Los Guaricanos, el 25 de marzo.

La investigación, titulada “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas”, identificó una menor densidad de materia gris en regiones del cerebro asociadas al control del comportamiento y las emociones.

Recientemente, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo que la Fuerza de Tarea Conjunta reforzó las acciones preventivas para frenar la violencia de género, entre ellas la habilitación de “Puntos Vida”: espacios diseñados para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar ayuda de manera inmediata.

Al parecer, los esfuerzos del Gobierno han quedado en “letra muerta”, pues los hombres continúan infringiendo la ley.

Feminicidio

Al culminar el 2025, el Gobierno reveló que el país registró una reducción significativa del 30.98% en feminicidio; no obstante, para la psiquiatra Alexandra Hichez Lachapel, estos datos no pueden verse como un avance, ya que estos hechos siguen ocurriendo con frecuencia.

Yulenny Carolina Frías de León fue encontrada muerta el pasado sábado en el interior de su residencia, ubicada en la calle General Cándido Vargas, en Sabana Iglesia, provincia Santiago.

El supuesto agresor, según informes policiales, es Víctor González Martínez, de 31 años, quien hasta la mañana de este lunes continuaba prófugo, mientras se profundiza su búsqueda.

Por más narrativa que se planteen tanto del sector ciencia como estatal, el combate de la violencia de género en República Dominicana sin duda es un tema pendiente.