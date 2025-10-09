Decenas de jugadores de los seis equipos del circuito asistieron a la asamblea ordinaria anual de Fenapepro.

Santo Domingo.-La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) presentó a sus miembros la primera propuesta recibida de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) para iniciar las discusiones del nuevo acuerdo laboral, que reemplazará al vigente tras la temporada invernal 2025-26.

Decenas de jugadores de los seis equipos del circuito asistieron a la asamblea ordinaria anual de Fenapepro, donde recibieron el informe económico del último período, se analizaron propuestas para mejorar las condiciones de los miembros y se abordaron temas clave como la agencia libre y la posible instauración de un sistema de arbitraje salarial en el próximo convenio.

Además, se resumió el proceso de organización del Juego de Estrellas entre las ligas de República Dominicana y Puerto Rico, programado para el 15 de noviembre en el Citi Field, estadio de los Mets de Nueva York. También se presentaron propuestas para acuerdos con las ligas asiáticas de verano y la creación de una cuota anual para los afiliados.

También te puede interesar:

Directiva y participación de los jugadores

El presidente Erick Almonte y el vicepresidente Esteban Germán encabezaron la directiva de Fenapepro en una asamblea que incluyó al menos ocho representantes de cada equipo de LIDOM.

“Los peloteros son los verdaderos jefes de Fenapedro y tienen que estar informados de todo lo que ocurre en la institución. Pienso que somos mejores y más fuertes cuando todos trabajamos juntos”, destacó Almonte.

“La gran asistencia a la asamblea ordinaria es una muestra del grado de conciencia que ha adquirido el pelotero dominicano en los últimos tiempos, gracias al trabajo que hicieron la actual y anteriores directivas de la federación”, agregó el presidente.

Representación de todos los equipos

Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas de cada equipo: Junior Lake, Erik González, Zoilo Almonte y Sócrates Brito por los Leones del Escogido; Hanser Alberto, Carlos Peguero, Kelvin Gutiérrez y Jorge Bonifacio por los Gigantes del Cibao; Juan Lagares, Aderlin Rodríguez, Richard Rodríguez y Webster Rivas por las Águilas Cibaeñas; Enny Romero, Esmil Rogers, Miguel Sanó y Francisco Peña por las Estrellas Orientales; César Valdez, Gustavo Núñez, Domingo Leyba y Radhamés Liz por los Tigres del Licey; y Ronald Guzmán, Engel Beltré, Jenrry Mejía y Wendel Rijo por los Toros del Este.

En total, medio centenar de jugadores respondió al llamado de la federación, demostrando interés y compromiso con la institución.

Mensaje de unidad y legado

Doña Haydé Benoit de García, viuda del fenecido presidente de Fenapedro, Dámaso García, tomó la palabra para destacar el estado de la entidad y exhortar a los miembros a mantener la unidad como clave para fortalecer la organización.

“Damasito estaría muy orgulloso de todos ustedes”, expresó Benoit, resaltando el legado del líder fallecido y la importancia de continuar su labor en beneficio de los peloteros dominicanos.