Fuerza del Pueblo suma a un veterano líder de Puerto Plata: Pedro Aleja Aguirre se juramenta con su equipo

Santo Domingo.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó al dirigente puertoplateño Pedro Alejandro Aguirre (ALEJA) y a su equipo político, quienes formalizaron su salida del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para integrarse a la organización opositora

Aguirre posee una sólida y extensa trayectoria en la provincia Puerto Plata. Ha sido diputado en tres ocasiones, alcalde del municipio Los Hidalgos en tres períodos y representante ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), lo que lo convierte en una de las figuras de mayor experiencia y arraigo en esa jurisdicción.

Durante su vida pública ha presidido la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados y ha integrado comisiones de gran relevancia, como Interior y Policía, Asuntos Marítimos y la Comisión Especial de Partidos Políticos.

Al encabezar la juramentación, Fernández resaltó la trascendencia de esta incorporación, señalando que se produce “en vísperas de la gran marcha del domingo, a la que hemos convocado a todo el pueblo dominicano, porque hay muchos temas que deben corregirse: los apagones, la escasez de agua, la criminalidad y el alto costo de la vida”. Afirmó que estos problemas motivan a la ciudadanía “a exigir cambios a través de la Fuerza del Pueblo”.

El expresidente definió a Aguirre como “un roble de la política”, destacando su historial: “Tres veces alcalde, cuatro veces diputado, un hombre de res”.

De su lado, Aguirre expresó su compromiso con esta nueva etapa política. “Solo me falta una meta: que usted dirija los destinos de este país a partir de 2028. Por eso este equipo que me acompaña se suma para trabajar por su triunfo”, manifestó.