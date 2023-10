Fernando Rodríguez: El quijote del jazz que continúa derribando molinos

Fernando Rodríguez es un quijote que ha luchado a capa y espada contra los molinos de vientos de una sociedad donde lo bien hecho encuentra reticencia de quienes están llamados a sumarse a la causa.

Amante de la música y apasionado del jazz, se vio influenciado en su infancia por ritmos musicales como “la música de los músicos”, el R&B, el rock y el soul.

Es un referente importante en el ambiente del jazz y un promotor furibundo de los nuevos talentos que, desde hace más de una década encuentran espacio a través de sus plataformas Fiesta Sunset Jazz (2009) y Jazz en Dominicana (2006).

¿Qué significa llegar a los 600 eventos de Fiesta Sunset Jazz?

Cada espacio que he logrado crear en estos años han sido con la idea que perdure en el tiempo. La realidad ha sido otra, ya que por falta de apoyo de patrocinadores o del lugar en donde se realiza han durado un promedio de tres años en su mayoría.

La excepción ha sido el Fiesta Sunset Jazz, que en poco tiempo arribará a su 14vo aniversario. Cada viernes asumimos el reto de proveer una original programación, con muy pocas repeticiones de agrupaciones, donde logramos dar a los asistentes enriquecedores momentos de jazz instrumental y vocal.

Llegar a este número es un testimonio a la perseverancia, la consistencia, la entrega y el haber tenido la bendición de un gran apoyo de una tremenda mutual: al Dominican Fiesta Hotel & Casino quienes, con y sin patrocinio, han dado un gran sí a través de los años, y a un público que cada viernes hace del espacio, su espacio, donde van a vivir el jazz!!

¿Cómo has podido mantener el Jazz en Dominicana por 17 años, a pesar del poco apoyo comercial que eventos de este tipo reciben en RD?

Jazz en Dominicana comenzó como medio, una página desde la cual se pudiera leer sobre el jazz que se hacía en el país, fuera por músicos locales o internacionales, y el jazz que hacían los nuestros en el exterior. Nunca he dejado de publicar, y justamente hoy, al tener este intercambio contigo, he publicado el artículo número 2,300 y seguiremos.

Nunca pensé que mi hobby, mi pasión, podría convertirse en el “trabajo perfecto”. En estos años recientes el haber podido hacer que invitasen a agrupaciones dominicanas a los festivales de jazz de Barranquilla y Mompox, en Colombia; el Panamá Jazz Festival, en Panamá, el Indy Jazz Fest en Indianapolis, y el acuerdo de intercambio con el New Orleans Jazz Museum (más otros que vienen por ahí) ha de beneficiar mucho al género en el país.

Encuentro que, través de los escritos, de los libros, de los acuerdos con instituciones de Estados Unida y de Europa, estoy en una bella etapa.

¿Cuál ha sido el momento más positivo y el más negativo en el desarrollo de Jazz en Dominicana durante estas casi dos décadas? Creo que fue al terminar el primer año de las presentaciones de Jazz en Dominicana en Casa de Teatro. A sabiendas de que había comentarios y testimonios a favor del proyecto, tanto de la página como de las presentaciones, también los había negativos, de personas que no entendían el por qué yo estaba de la nada tratando de hacer algo a favor del jazz.

Ambos lados me sirvieron de motivación. Además, cada semana al ver jóvenes músicos presentarse a casa llena, verlos exponer sus propuestas y que fuesen aplaudidos, valorados; el ver a músicos experimentados llenos de orgullo por el fenómeno que estaba surgiendo, por tener uno, y luego varios espacios donde tocar, eso me llevó a aceptar que aquella era, es, y seguirá siendo, mi misión de vida. Nunca he hecho esto, a través de estos años, para recibir reconocimiento.

Me siento igual de orgulloso del evento en el 2008 con 5 personas, que los de las Escalinatas de la Calle el Conde, con más de mil.

Diría que el haber podido, a través de un concurso, ganado, el que se publicara un libro, que hoy son ya 5, ha sido algo bien positivo, ya que estas publicaciones abren una ventana a diversos actores que han sido, son y serán parte de la escena del jazz en el país!

Todo eso sirve de motivación; pero, no hay nada como ver a uno de esos muchachitos convirtiéndose en un jazzista, y escuchar a gente de afuera decir “wao” a una propuesta de jazz made in Dominican Republic.

¿El jazz en RD recibe apoyo del público o todavía falta camino por recorrer para crear una cultura jazzística? De no ser así ¿Qué falta para lograrlo?

Siempre ha habido y habrá (espero) un público que le gusta y que apoya el jazz. Hoy día alrededor del país se puede disfrutar de diversos eventos de Jazz en vivo para un público que para mí no está estático, sino que está en crecimiento, entre otros hay: festivales, conciertos, eventos semanales y periódicos, así como Jazz en vivo en restaurantes, en lounges y bares. Esto sin contar la gran cantidad de eventos privados, lanzamientos de productos, cierres de eventos y otros.

Me explico. Hace 15 años casi no había lugares con jazz en vivo, hoy día hay eventos fijos, conciertos y festivales, no solo en Santo Domingo, sino en Santiago, San José de las Matas, Haina, Sosúa, Punta Cana, y en otros lugares del territorio.

Existe un público, existe una cultura que está en crescendo… La labor que hacemos (no solo Jazz en Dominicana, si no organizadores de eventos, conciertos, festivales, programas radiales) es realmente una gestión cultural a favor de un género musical de mucho valor.

Es una pena no encontrar el apoyo completo de parte de nuestras entidades gubernamentales así como del comercio – que aún hoy dicen “que el jazz no vende”. A través de todos estos años, de todos estos eventos, de ver todo tipo de público en ellos, yo diría que SÍ VENDE.

Mi preocupación es que hayan más espacios, más programas radiales, más cobertura en prensa, más respaldo de entidades gubernamentales y comerciales – estos serían los medios para que el jazz se mantenga sano y presente en el hoy y en especial en el mañana.