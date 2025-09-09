SAN DIEGO..- Fernando Tatis Jr. conectó un elevado de sacrificio en la décima entrada para impulsar a Jake Cronenworth y los Padres de San Diego vencieron el lunes 4-3 a los Rojos de Cincinnati.

El ex lanzador derecho de los Padres, Nick Martínez (10-12), abrió la décima entrada para los Rojos y cometió un error en el toque de Freddy Fermín que movió a Cronenworth, el corredor automático, a tercera. Tatis entonces elevó un elevado al jardín izquierdo para impulsar la carrera y fue acorralado por sus compañeros cerca de la primera base.

Puedes leer: Manny Machado y Fernando Tatis acercan a Padres a la cima del Oeste

Tatis le proporcionó a los Padres su séptima victoria en la temporada y la tercera en entradas extra.

Jackson Merrill conectó un triple de dos carreras para empatar el juego con dos outs en la sexta entrada para los Padres. Wandy Peralta (6-1) logró el último out en la alta de la décima.

San Diego llegó a la noche un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional. Los Padres siguen ostentando el segundo de los tres puestos de comodín de la Liga Nacional, tres juegos por delante de los Mets de Nueva York.

Por: BERNIE WILSON

AP