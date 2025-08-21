Manny Machado y Fernando Tatis acercan a Padres a la cima del Oeste

SAN DIEGO.- Manny Machado conectó jonrón y Fernando Tatis Jr. realizó una espectacular jugada para construir un triunfo de los Padres de San Diego 8-1 sobre los Gigantes de San Francisco.

La victoria de los Padres los acercó a un juego de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional.

Machado, quien conectó jonrón en el tercero, su número 21, se unió al ataque ofensivo de San Diego, en un partido donde Gavin Sheets pegó 2 cuadrangulares y Ryan O’Hearn, uno.

La jugada de la noche la ofreció Tatis Jr. al realizar una sensacional atrapada para robarle un jonrón a Rafael Devers en la primera entrada.

Tatis siguió un profundo elevado de Devers, calculó el salto a la perfección y elevó su guante por encima de la barda para atrapar la esférica.

El estelar jardinero de los Padres cayó de espaldas y se apoyó contra la barda un momento. Se levantó, metió la mano en su guante y lanzó la pelota que había atrapado, al ver la acción Devers se conformó con sonreir al ver como su compatriota le robaba un cuadrangular.

Por: BERNIE WILSON