Santo Domingo.– La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025) vive sus últimos días y, como es tradición, los libreros aplican atractivos descuentos para agotar inventario antes del cierre, ofreciendo títulos desde 50 pesos.

Dedicada al historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como eje central y la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, la feria concluirá este domingo 5 de octubre.

Cine y música

La programación incluye la proyección del largometraje infantil Muñeca de trapo y el documental Isla de dos Repúblicas, inspirado en textos de Moya Pons. También se presentará la cinta Patricia: el regreso del sueño, de René Fortunato, y un concierto en el Bar Juan Lockward con Freddy Sabina y los cantautores del templo sabinero.

Artes visuales

El Museo de Arte Moderno acoge la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025, con más de 200 obras de distintas disciplinas, además de la exposición individual de Elsa Núñez, convertida en una de las más visitadas del evento.

Literatura infantil y novedades editoriales

En el Auditorio Juan Bosch se celebrará el coloquio “¿Hacia dónde va la literatura infantil-juvenil dominicana?”, con la participación de escritores, editores y especialistas del género. El domingo, la Editora Nacional pondrá en circulación el libro Pedro Henríquez Ureña, una conversación que no termina, de Soledad Álvarez.

Teatro y familia

El Pabellón Infantil presentará la obra El secreto de Kawasaki, escrita y dirigida por Mayra Montaño bajo la producción de Teatro Arcano, una puesta en escena llena de imaginación y valores para toda la familia.

Cierre con sello cultural

Con talleres, charlas, recitales y actividades para todas las edades, la FILSD 2025 reafirma su condición de evento literario y cultural más importante del país, consolidado desde 2023 como una distinción marca país.