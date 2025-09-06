Puerto Plata.- La diputada Fiordaliza Estévez ofreció la noche de este sábado su versión sobre el altercado ocurrido en la inauguración de varias obras en Altamira, encabezada por el presidente Luis Abinader, y aseguró que una integrante de la seguridad presidencial la agredió físicamente, provocándole laceraciones en el pecho.

La congresista explicó que había sido invitada por el propio mandatario a participar en el corte de cinta de un puente en Bajabonico Arriba, obra que calificó de “trascendental” para la zona oeste de Puerto Plata. Sin embargo, al intentar acceder al área principal, un oficial le indicó que no podía entrar. “Yo le dije: ¿por qué no? Soy legisladora y vengo invitada por el presidente”, relató.

De acuerdo con Estévez, el forcejeo se originó cuando el militar pidió apoyo a una colega, quien supuestamente la embistió.

“El militar varón llama a una militar mujer, la trae hacia mí, y ella llega y me brinca encima, causándome estas laceraciones en el pecho”, denunció Fiordaliza Estévez, mostrando señales de las heridas.

La legisladora lamentó que un incidente de esta naturaleza se produjera en un acto presidencial, al que asistió en su calidad de representante de la provincia. “Siempre he estado detrás de las obras que necesita nuestra zona y por eso estaba presente, porque me interesa el desarrollo de mi jurisdicción”, afirmó.

Ese mismo día, el presidente Abinader dejó en funcionamiento dos planteles escolares, un complejo habitacional denominado Kosovo y el puente sobre el río Bajabonico Arriba, con una inversión de 60 millones de pesos. Estas obras beneficiarán a agricultores, comerciantes, estudiantes y familias de la comunidad.

Finalmente, Estévez expresó su pesar por lo ocurrido y llamó a que no se repitan episodios similares con otros congresistas. “De verdad lamento mucho lo que pasó y espero que ningún legislador de la República tenga que vivir una situación como esta. Dios les bendiga a todos”, concluyó.