Miami, Florida. – El estado de Florida anunció la eliminación de las vacunas obligatorias para estudiantes, una decisión que marca un giro drástico en la política sanitaria y que ha desatado un intenso debate a nivel nacional. El Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, comparó la obligatoriedad de las vacunas con una forma de “esclavitud moderna”, al sostener que el Gobierno no debe decidir sobre el cuerpo de los ciudadanos.

Medida respaldada por DeSantis

El gobernador Ron DeSantis apoyó la iniciativa y adelantó que la eliminación de los mandatos se implementará ya sea mediante órdenes ejecutivas o legislación estatal.

“Nadie debe ser obligado a vacunar a sus hijos para que puedan asistir a la escuela. Esa es una decisión personal de cada familia”, afirmó DeSantis.

La medida afectará a vacunas tradicionalmente requeridas en el sistema educativo, como las de sarampión, paperas, rubéola, varicela y tétanos, lo que preocupa a sectores de salud pública.

Consecuencias para la salud pública

Epidemiólogos y asociaciones médicas advierten que esta política podría reabrir la puerta a enfermedades erradicadas o controladas en EE.UU. Como ejemplo, citan el brote de sarampión en Texas, que dejó 760 casos y dos muertes recientemente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) insisten en que la vacunación infantil es la herramienta más eficaz para proteger la salud colectiva y que la disminución de la cobertura puede poner en riesgo a los más vulnerables.

Influencia del gobierno federal

La decisión en Florida coincide con los cambios de política impulsados a nivel federal por el nuevo Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura crítica frente a las vacunas. Kennedy ha promovido la reducción de fondos destinados a programas de inmunización, en especial aquellos relacionados con vacunas de ARNm.

Debate entre libertad individual y responsabilidad colectiva

El anuncio ha reavivado el debate nacional sobre la relación entre libertad individual, políticas de salud pública y seguridad social. Mientras líderes conservadores celebran la medida como una defensa de los derechos de los padres, expertos en salud advierten que podría poner en riesgo décadas de avances en inmunización.