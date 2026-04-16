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¿Está preparada RD para enfrentar desastres? FP tiene un informe sobre gestión de riesgos

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¿Está preparada RD para enfrentar desastres? FP tiene un informe sobre gestión de riesgos

Santo Domingo.– La Comisión de Infraestructuras de Fuerza del Pueblo presentó un informe técnico en el que denuncia serias deficiencias en las políticas públicas de prevención, gestión de riesgos e infraestructura durante los últimos cinco años de administración gubernamental.

El documento sostiene que la República Dominicana ha enfrentado fenómenos atmosféricos, inundaciones urbanas y colapsos estructurales que han evidenciado debilidades en el sistema nacional de respuesta, señalando actuaciones tardías y descoordinadas de organismos como el Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Nacional de Meteorología.

Entre las principales fallas identificadas figuran retrasos de hasta 12 horas en la emisión de alertas durante eventos como las tormentas Fred, Fiona y Franklin, así como la falta de coordinación entre instituciones como el COE, INDRHI, ayuntamientos y la Defensa Civil.

Fuerza del Pueblo denuncia cinco años de fallas por falta de prevención en infraestructura y gestión de riesgos en el país
Fuerza del Pueblo denuncia cinco años de fallas por falta de prevención en infraestructura y gestión de riesgos en el país

El informe también denuncia el abandono del mantenimiento preventivo en drenajes pluviales, cañadas y puentes, lo que ha provocado inundaciones recurrentes en puntos críticos como la avenida Independencia, la 27 de febrero y el Ensanche Ozama, pese a intervenciones anunciadas por las autoridades.

Asimismo, se documentan colapsos estructurales en sectores como Los Alcarrizos, Pantoja y Villa Mella, además de fallas en obras recientemente inauguradas. Según la organización, al menos 14 proyectos de drenaje presentaron problemas en menos de un año de operación.

En cuanto a la inversión pública, la comisión asegura que se han destinado millones de pesos en emergencias e infraestructura sin resultados tangibles para la población, mientras persisten deficiencias en el acceso a agua potable tras fenómenos climáticos y un sistema eléctrico vulnerable, con apagones prolongados en zonas como el Gran Santo Domingo.

Finalmente, la Fuerza del Pueblo llamó a implementar una planificación integral basada en transparencia, mantenimiento preventivo y coordinación institucional, advirtiendo que, de no corregirse estas fallas, el país continuará expuesto a tragedias evitables y pérdidas económicas crecientes.

TEMAS: #drenajes pluviales#fenómenos climáticos#inundaciones recurrentes#tormentas
Fernando Suero

Fernando Suero

Periodista, catedrático universitario, máster en periodismo digital y de datos; articulista de opinión.