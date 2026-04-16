Santo Domingo.– La Comisión de Infraestructuras de Fuerza del Pueblo presentó un informe técnico en el que denuncia serias deficiencias en las políticas públicas de prevención, gestión de riesgos e infraestructura durante los últimos cinco años de administración gubernamental.

El documento sostiene que la República Dominicana ha enfrentado fenómenos atmosféricos, inundaciones urbanas y colapsos estructurales que han evidenciado debilidades en el sistema nacional de respuesta, señalando actuaciones tardías y descoordinadas de organismos como el Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Nacional de Meteorología.

Entre las principales fallas identificadas figuran retrasos de hasta 12 horas en la emisión de alertas durante eventos como las tormentas Fred, Fiona y Franklin, así como la falta de coordinación entre instituciones como el COE, INDRHI, ayuntamientos y la Defensa Civil.

Fuerza del Pueblo denuncia cinco años de fallas por falta de prevención en infraestructura y gestión de riesgos en el país

El informe también denuncia el abandono del mantenimiento preventivo en drenajes pluviales, cañadas y puentes, lo que ha provocado inundaciones recurrentes en puntos críticos como la avenida Independencia, la 27 de febrero y el Ensanche Ozama, pese a intervenciones anunciadas por las autoridades.

Asimismo, se documentan colapsos estructurales en sectores como Los Alcarrizos, Pantoja y Villa Mella, además de fallas en obras recientemente inauguradas. Según la organización, al menos 14 proyectos de drenaje presentaron problemas en menos de un año de operación.

En cuanto a la inversión pública, la comisión asegura que se han destinado millones de pesos en emergencias e infraestructura sin resultados tangibles para la población, mientras persisten deficiencias en el acceso a agua potable tras fenómenos climáticos y un sistema eléctrico vulnerable, con apagones prolongados en zonas como el Gran Santo Domingo.

Finalmente, la Fuerza del Pueblo llamó a implementar una planificación integral basada en transparencia, mantenimiento preventivo y coordinación institucional, advirtiendo que, de no corregirse estas fallas, el país continuará expuesto a tragedias evitables y pérdidas económicas crecientes.