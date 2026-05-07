Santo Domingo.– El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y exministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, sostuvo este jueves que, frente a los desafíos económicos, sociales e institucionales que vive actualmente la República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández representa la mayor garantía de estabilidad, crecimiento y desarrollo para el país.

Pérez aseguró que el exmandatario combina la experiencia y la visión necesarias para gobernar la nación en medio de la crisis actual en que, a su juicio, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sumido al país.

“El presidente Leonel Fernández es el líder político con mayor experiencia de Estado que tiene hoy la República Dominicana y el que mayor confianza genera en los distintos sectores nacionales e internacionales”, expresó.

Indicó además que la Fuerza del Pueblo cuenta con una cantera de dirigentes y líderes jóvenes de gran valor, entre ellos Omar Fernández, cuya proyección política es reconocida ampliamente por la sociedad dominicana.

No obstante, reiteró que, en las actuales circunstancias nacionales, Leonel Fernández es la figura que el país requiere para conducir nuevamente los destinos de la nación.