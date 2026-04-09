Frágil armisticio

Tras el alivio por el cese al fuego en Irán, la tensión ha vuelto a dispararse con la interrupción, o amenaza, del transporte por el estrecho de Ormuz originada por los intensos bombardeos de Israel en Beirut y otras supuestas violaciones al acuerdo de paz.

El Gobierno israelí, que causó decenas de muertos al recrudecer los ataques contra Líbano, se niega a aceptar la inclusión del país en la tregua de dos semanas que se pactó sobre la guerra contra Irán.

Los ayatolas, que nunca se intimidaron ante los ataques y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, también han denunciado la incursión de drones en su territorio. Trump, que ha reivindicado el acuerdo como una victoria, tendrá que mediar ante el primer ministro Benjamín Netanyahu para garantizar que el pacto se cumpla.

La interrupción del transporte por el estrecho de Ormuz provocará que se disparen los precios del petróleo y sus derivados, con todas las consecuencias sociales y económicas. Al no rendirse y resistir los intensos bombardeos de Estados Unidos e Israel, los ayatolas evidenciaron que cuentan con recursos bélicos para dar la batalla. Y lo evidencian con el desafío que representa el cierre de la vía marítima.