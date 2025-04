Santo Domingo.- Dos franceses, un italiano y un haitiano figuran entre las 218 víctimas mortales del accidente ocurrido la madrugada del martes en la discoteca Jet Set de la capital dominicana, según informaciones ofrecidas este jueves por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que hasta el momento ha identificado 146 fallecidos.

Se trata de los franceses Elvira Malkic Boubazine y Abdelhakin Boubazine; Wilnord Denaud, de nacionalidad haitiana, e Iemolo Cuca Massimo, italiano.

Aunque en las redes circulan informaciones sobre la muerte o desaparición de varios extranjeros, hasta el momento el Inacif solo ha confirmado el deceso de estas cuatro personas.

Puedes leer: http: Jet Set: INACIF y Patología Forense confirman 146 identificaciones

En el último comunicado oficial dado a conocer este jueves y que cifra en 189 las personas rescatadas con vida, el Gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

“Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros”, agrega la nota.

El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el accidente.

No se ha determinado el número de personas que podía haber allí en ese momento, en una discoteca con capacidad para más de mil asistentes.