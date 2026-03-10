El destacado papel que desempeñó en la lucha por la independencia, pero también en defensa de la soberanía, conllevó que a Francisco del Rosario Sánchez se le exaltara como uno de los tres padres de la patria.

Ante el exilio del patricio Juan Pablo Duarte a Sánchez le correspondió dirigir la conspiración que culminó con la proclamación de la independencia el 27 de febrero.

Las habilidades y la valentía que demostró lo han convertido para muchos historiadores en la figura central del movimiento independentista.

Desde muy joven se enroló en la lucha por una patria libre y soberana. No estuvo entre los fundadores de La Trinitaria, pero supo destacarse desde que fue integrado por Duarte al movimiento.

En ocasión de cumplirse ayer el 209 aniversario de su nacimiento, Sánchez es digno que se le recuerde por su valioso legado a la nación dominicana.