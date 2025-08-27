Franklin Domínguez deja huella en el arte dominicano

Con la muerte, a los 94 años, de Franklin Domínguez, periodista, dramaturgo, actor y director de teatro, la sociedad pierde a uno de sus grandes exponentes del arte y la cultura, patriota ejemplar y denodado servidor público.

Su legado literario incluye más de 70 obras teatrales, muchas representadas en Europa, América Latina, Asia y África.

Se desempeñó como director de prensa del Palacio Nacional de Bellas Artes y estuvo en todos los movimientos contra el golpe de Estado contra Juan Bosch, la intervención militar de EUA y en reclamo del retorno a la constitucionalidad.

La difusión del teatro y la calidad de la dramaturgia deben mucho a Domínguez, incansable gestor cultural. En estos tiempos de degradación, es menester resaltar su obra literaria. Ojalá que universidades y colectivos artísticos articulen programas de divulgación de la obra literaria de ese gran dominicano.