MILWAUKEE.- En temporadas individuales de los últimos 125 años, de las que disponemos de datos, solo 10 lanzadores han encadenado al menos cinco aperturas consecutivas sin permitir carreras de al menos cinco entradas.

Ahora Freddy Peralta también es uno de ellos, tras extender su racha de salidas tacañas hasta septiembre al lanzar cinco entradas más sin anotaciones en la derrota de los Cerveceros por 2-0 ante los Filis.

“Se trata simplemente de aprender el proceso, de aprender de todos los errores que he cometido antes, de confiar más en mí mismo y de mejorar. Tengo más material con el que trabajar”, señaló Peralta, quien ponchó a ocho y concedió tres bases por bolas y dos hits. “Es parte del camino. Creo que puedo superarme, y eso es lo que intento hacer ahora mismo”, añadió.

Puedes leer: Freddy Peralta Continúa intratable

Entre los lanzadores nacidos en República Dominicana, las 29 entradas de Peralta empatan la sexta racha más larga sin permitir carreras en una sola temporada en la historia de las Grandes Ligas, según Elias.

El miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, encabeza esa lista con su racha de 35 entradas con los Medias Rojas en 2002. El último lanzador dominicano en tener una racha similar fue Bartolo Colón con los Mets en 2015.

Por: Adán McCalvy

MLB.com