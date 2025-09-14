SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) celebra este domingo sus elecciones internas para escoger a los nuevos miembros de su Dirección Política, en el marco de la segunda ronda del Congreso Nacional Elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”.

El proceso cuenta con la participación de 2,043 miembros de la Dirección Central, quienes elegirán a diez nuevos integrantes del máximo órgano político de la organización. Las votaciones se llevan a cabo en dos recintos de Santo Domingo, donde se habilitaron 11 mesas electorales.

El vocero de los senadores del partido, Omar Fernández, destacó la organización del evento y valoró la madurez democrática de su partido.

“Hoy me siento profundamente orgulloso de la madurez institucional de nuestra organización. El hecho de que podamos elegir a los nuevos miembros de la Dirección Política demuestra que la Fuerza del Pueblo está lista para gobernar este país”, expresó Fernández.

El legislador afirmó que la nueva dirección política será clave para definir las estrategias y acciones que llevará a cabo el partido con miras a las elecciones de 2028.

“Veo una militancia comprometida, con sentido de responsabilidad, preparada para dirigir correctamente los destinos de la nación”, añadió.