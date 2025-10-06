Funcionario justifica despidos para colocar militantes de su partido

Jorge Zorilla Ozuna

Director Desarrollo Fronterizo

Bochornoso el mero clientelismo con que ha justificado la desvinculación de empleados de la entidad tras asumir el cargo. No ha sido por faltas ni conveniencia en el servicio, sino, según afirmó, para colocar a gente de su partido. Los despidos injustificados deben ser rechazados por el Ministerio de Administración Pública.

Ganni Infantino

Presidente de la FIFA

Las amenazas de Donald Trump con redadas en estadios en ciudades donde en 2026 se celebrará el Mundial de Fútbol constituye de antemano un desafío para la FIFA. Jugadores de varios países han protestado contra las incursiones del mandatario. Si bien advirtió que el Mundial se jugará donde decida la FIFA, preocupa la actitud de Trump.

Mónika Despradel

Fundación Nido para Ángeles

Humana y hermosa la orientación que despliega y las actividades que patrocina en beneficio de las personas que sufren la condición de parálisis cerebral. Al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Parálisis Cerebral la labor desplegada por personas como ella merecen destacarse como obra de amor.