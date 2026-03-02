Fundaciones entregan decenas de sillas de ruedas en jornada solidaria en Gurabo

Gurabo, Santiago. – La Wheelchair Foundation, la Fundación Cruz Jiminián y la Fundación Social Pro Ayuda a los Necesitados (FUSAN) realizaron la entrega de decenas de sillas de ruedas a personas de escasos recursos, durante una actividad celebrada en la Casa Club Miguelo Domínguez (Club Atlético Mambuiche), en Gurabo.

La jornada benefició a personas de distintas edades, incluidos adultos mayores, quienes recibieron este importante apoyo para mejorar su movilidad y calidad de vida.

“Una silla es la diferencia entre la limitación y el desarrollo”

La presidenta de FUSAN, Albania Luperón, valoró el impacto social de la iniciativa y destacó el compromiso de las fundaciones involucradas.

Quizas te interese: Gonzalo Castillo destaca proceso moderno y eficiente tras recibir la nueva cédula electrónica

“Una silla de ruedas es la diferencia entre la limitación y el desarrollo”, expresó Luperón, al agradecer el esfuerzo de estas organizaciones sin fines de lucro en favor de los más necesitados.

Asimismo, agregó:

“Cada silla no es solo un apoyo humano, sino un compromiso con el desarrollo de la sociedad.”

Representación internacional y continuidad de la jornada

El acto estuvo encabezado por Scott Ford, presidente de la Región Sureste de la Wheelchair Foundation, radicada en Estados Unidos; y por Ada Guzmán, directora de Donaciones de la Fundación Cruz Jiminián, en representación del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián.

La delegación de la Wheelchair Foundation también estuvo integrada por Kelly Ramírez, directora de Enlace con Comunidades, y José Rosario, director de Relaciones Públicas.

La jornada solidaria continuará este lunes en otras organizaciones del país y culminará el martes 3, a las 9:00 de la mañana, con una entrega masiva en las instalaciones de la Fundación Cruz Jiminián, en la clínica ubicada en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional.