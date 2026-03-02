Gonzalo Castillo destaca proceso moderno y eficiente tras recibir la nueva cédula electrónica

Santo Domingo.– El exministro y dirigente político Gonzalo Castillo se refirió al proceso de implementación de la nueva cédula electrónica impulsado por la Junta Central Electoral (JCE), resaltando que la iniciativa marca un avance en la actualización del sistema de identificación nacional.

Castillo informó que acudió a realizar el trámite y ya cuenta con el nuevo documento, experiencia que calificó como organizada y eficiente. Según indicó, el proceso evidencia esfuerzos por integrar tecnología moderna en los servicios que ofrece la institución electoral.

Asimismo, hizo mención a la gestión del presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, señalando que la modernización de la cédula fortalece los mecanismos de seguridad y contribuye a optimizar la identificación ciudadana en el país.

El dirigente consideró que este tipo de transformaciones tecnológicas resultan clave para continuar consolidando instituciones más ágiles y adaptadas a los nuevos tiempos.