La Fuerza Nacional Progresista (FNP) denunció que el proceso de fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, corre el riesgo de convertirse en una gran operación inmobiliaria.

El presidente en funciones de la FNP, Pelegrín Castillo, observó que esta situación podría ser aprovechada por minorías privilegiadas y degeneraría en un proceso de mayor desnaturalización del medio rural.

De igual modo, señaló que los programas de titulación de terrenos del Estado se ejecutan con celeridad y carecen de medidas complementarias.

A juicio de Castillo, esta situación podría favorecer que se produzca un “indeseable” proceso de concentración latifundista, así como la dispersión minifundista, además de la pérdida de tierras para la producción nacional.

En ese sentido, solicitó al Gobierno reformular su política en torno al destino de los proyectos de la reforma agraria-602, los cuales “son clave para crear una nueva ruralidad”.

El dirigente político solicitó al Gobierno reformular, de igual modo, el proceso de titulación de parcelas, tomando en cuenta mecanismos que aseguren que estos permanezcan en el ámbito de la producción alimentaria y en manos de dominicanos, así como para evitar que se fragmente en miniparcelas o solares.

Descentralización

El también exministro e Energía y Minas pidió la descentralización de la construcción, reparación y gestión de caminos rurales, canales secundarios, pequeñas presas hidráulicas y acueductos rurales.

La Fuerza Nacional Progresista, en voz de su presidente en funcionales, demandó un mejor trato para los profesionales y técnicos de la agropecuaria, quienes deben ser compensados, no solo con pensiones adecuadas, también con parcelas de tierra, pequeñas granjas y viviendas rurales.

Fusión

La fusión del Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura obedece a un proceso de reforma del Estado, cuyo objetivo es integrar ambas instituciones para mejorar la eficiencia y optimizar recursos.

La integración fue formalizada mediante el Decreto 115-25, pretende unificar la cartera de servicios de apoyo al campo.