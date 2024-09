El Ministerio de Administración Pública, una de esas instituciones con una categoría que parece por encima de sus funciones, afirmó que se fusionarán importantes ministerios y se suprimirán direcciones generales.

Sigmund Freund no avanzó si el suyo estará entre los que se fusionarán, pero la decisión sería un gran paso para modernizar la Administración Pública.

Con un Ministerio Administrativo de la Presidencia no se explica, como no sea en función del clientelismo, la existencia de un Ministerio de Administración Pública. Ambos parecen tener similares funciones. Pero también existe una caterva de ministerios y direcciones cuyas funciones no son para tan elevada categoría.

Varios ministerios y direcciones generales caben en uno solo y es seguro que sobra espacio. La fusión y supresión de direcciones sería un importante paso del Gobierno.