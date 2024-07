Gala Montes estalla tras acusaciones de su madre de abandonarla: «Me quiero matar»

People.- A sus 23 años la actriz Gala Montes se ha colocado entre las favoritas de la pantalla chica con exitosas telenovelas como Diseñando tu amor o Vivir sin ti.

Pero detrás de su larga carrera, que inició a sus seis años, se ha ido gestando una tormenta la cual finalmente ha estallado como bomba con las explosivas declaraciones de Crista Monte, madre de la actriz, quien ha concedido una entrevista a la revista mexicana TV Notas acusando a su hija de abandonarla, correrla de su casa y de no apoyarla ni aún después de haber sobrevivido al cáncer.

El explosivo reportaje ha tenido fuertes consecuencias emocionales para Gala quien la tarde de este martes publicó un largo y desconsolador post donde aparece llorando y explicando su versión de lo ocurrido. «Ya me cansé de confiar», exclamó después del largo silencio con el que inicia el video «Lloro por la nota que subió mi mamá; Llevo ocho meses llorando».

«Yo no quería hacer pública esa parte de mi vida», prosiguió tras admitir que la autora del reporte, a quien identificó como Mary, la había contactado el sábado pasado para obtener su opinión al respecto.

«No es tanto la revista: es mi mamá. Decidí independizarme pero nunca dejé a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara», aseveró al aclarar que su madre no es su manager y que no lo ha sido por muchos años. «Tengo una manager que se llama Michelle Morán», explicó.

Llorando por momentos Gala exclamó: «Mi mama es la culpable de que yo este deprimida, que yo tenga ansiedad, Me molesta que ella se haga la víctima cuando aquí la víctima soy yo; Mi mamá está loca, de verdad, mi mamá tiene problemas. Porque no se hicieron las cosas porque ella quería quedarse con mi dinero. Lleva extorsionándome ocho meses pero llega un momento que yo digo: se acabó».

«Estoy hasta aquí, tengo depresión me quiero matar», dijo en el momento más dramático del video. «Quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti».

«Me vale madre el dinero pero me robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde los 6 años», fustigó la actriz quien admitió tener «tendencia a la depresión y al suicidio» y quien en el pasado ha hablado de sus problemas con desórdenes alimenticios y del trabajo emocional que ha tenido que realizar en su persona. «Cuando me quise independizar le ofrecí un presupuesto bastante alto; mi mamá quiere la mitad de todo mi dinero señores».

«Le di todo y lo hice con gusto y no me arrepiento, pero esto ya es mucho. A partir de hoy no tengo mamá», finalizó. «Yo por eso me separé de mi mamá».

Montes también confesó que había salido del reality La Isla, que se filmó en Turquía por el drama que estaba ocurriendo en su casa y que inició a partir de octubre cuando quiso separarse de su madre.

«Por eso me salí de La Isla, porque tenía muchos pendientes en México. Ya no podía, ya no quería ser el sustento de mi casa.», aseguró.

«Yo no era feliz al lado de mi mamá, es una mujer abusiva; nos pegaba también», declaró la joven de 23 años. «Vengo de una familia muy triste, muy jodida. Todo se arreglaba a golpes».