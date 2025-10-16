Gaspar Antonio Polanco Virella (el Grande) salió esta mañana con destino a Miami para entregarse a las autoridades y responder por los cargos de narcotráfico, donde además figura como acusado el empresario de zonas francas Fabio Augusto Jorge-Puras.

Su salida del país se produjo a las 10:23 minutos de esta mañana por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en el vuelo 1856 de la aerolínea American Arlines, cuyo aterrizaje está previsto para las 12:42 minutos.

De Jorge-Puras se desconoce si también abordó dicho vuelo o si estaría coordinando irse en otro avión desde el Aeropuerto Internacional del Cibao o por el AILA.

Las investigaciones sobre este caso eran realizadas de manera confidencial para no entorpecer el proceso del Distrito Sur de Miami.

Sorprendida ha quedado la sociedad de Santiago con la vinculación al narcotráfico de Jorge-Puras, quien también es uno de los ejecutivos del equipo de béisbol de esa ciudad, Las Águilas Cibaeñas.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que el exasesor honorífico para zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, con relación al tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.

El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, informó que por instrucciones del presidente Luis Abinader, colabora con la DEA desde hace varios meses en la investigación que vincula al empresario a Jorge-Puras.

Según la investigación, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.

Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que desde Estados Unidos comunicaron de la investigación a la DNCD.