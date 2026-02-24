Geraldo Perdomo: “Quiero sentir ese calor”

Tal como si se tratara de un niño que quiere estrenar un juguete nuevo, de igual forma Geraldo Perdomo ya quiere uniformarse con el equipo dominicano.

El parador en corto está ansioso por compartir camerino con Manny Machado, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., y demás integrantes de la escuadra quisqueyana que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Quiero sentir ese calor y la sensación de estar en un mismo clubhouse con tantas superestrellas”, manifestó Perdomo, quien estará por primera vez en la justa mundial.

Indicó que estar con los jugadores de la escuadra dominicana es compartir con los mejores peloteros de la actualidad en Grandes Ligas, por lo cual expresó que “ser parte de esa cueva será una experiencia única”.

Perdomo, quien ofreció sus declaraciones al periodista dominicano Iván Cruz Díaz, reveló que fue el primero en comenzar a mandar mensajes en el grupo de WhatsApp del conjunto quisqueyano, activando a sus compañeros.

“Recuerdo que cuando se creó el grupo, nadie habló en los primeros días y de una vez fui el primero en tirar un bombazo al grupo. Fulano dime…desde ahí todo el mundo comenzó a hablar”, relató el parador en corto de los D-Backs de Arizona.

Significó que la armonía y unión del grupo será esencial para lo que quieren lograr.

Reyes 2.0

La energía y chispa de Perdomo es parecida a la que inyectó José Reyes al equipo dominicano en las cuatro primeras versiones del Clásico Mundial.

“Yo soy un muchacho alegre y con mucha energía. Trato de darle la mejor cara y brindarle una sonrisa a los demás”, destacó.

Rival

Al referirse a cuál equipo le gustaría enfrentar en el Clásico, Perdomo no dudó en decir “honestamente Estados Unidos”. Explicó que se trata de la principal potencia del béisbol.

“Ese es el equipo que uno debe tener pendiente”. Sostuvo que Japón, quizás no esté tan fuerte como en la pasada versión y sobre Venezuela, dijo que siempre habrá una fuerte rivalidad.

En Números

100

Remolcadas

Registró la temporada pasada. El ganador del Bate de Plata de la Liga Nacional además anotó en 98 oportunidades, conectó 20 cuadrangulares y 33 dobles. Tuvo una línea ofensiva de .290/ .389/ .462 y fue líder en WAR de toda L. N. con 7.