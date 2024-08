Germán Brito dice no ha sido consultada sobre proyecto de Reforma Constitucional

La Procuraduría General de la República no ha sido consultada con relación al proyecto de Reforma Constitucional que presentará al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, en lo referente a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República y del Consejo Superior del Ministerio Público.

En una carta dirigida al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la magistrada Miriam Germán Brito refiere: “Esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma constitucional, en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República, ni del Consejo Superior del Ministerio Público, por lo tanto, dejo por este medio constancia de que no he emitido ni a título personal, ni en mi calidad de Procuradora General de la República ninguna opinión sobre el particular”.

La misiva enviada por la procuradora Germán Brito al consultor jurídico del Poder Ejecutivo es a los fines de hacer algunas precisiones y aclaración de un tema que ha ocupado la palestra pública y que tiene preocupado a la institución.

No obstante, una fuente cercana a la magistrada sostuvo que ella no se siente maltratada por no ser llamada a opinar sobre el tema, sino que lo que quiere es aclarar que no ha emitido opinión al respecto.

Hoy varias asociaciones de fiscales consideraron como un atentado a la institucionalidad y al Ministerio Público los aprestos del Ejecutivo de sacar de la Constitución aspectos relativos a la constitución del Consejo Superior del Ministerio Público.

Edwar López y Andrés Comas, representante de dos gremios del MP señalaron que sacar esa figura de la Constitución es un atentado contra la carrera del Ministerio Público.

Consideraron que lo mejor es que no se toque la conformación de dicho consejo, porque es la entidad que vela por la carrera en la institución.

Lo ideal para mantener la independencia del MP sería elegir un procurador de los 1,200 miembros fiscales que sean carrera y de una mayoría de procuradores de corte que tienen el perfil necesario para ocupar el cargo.