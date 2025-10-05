La Vega.– El presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunciaron este domingo una inversión sin precedentes de dos mil millones de pesos en obras deportivas a nivel nacional, recursos que provienen de los fondos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados.

El anuncio, realizado en La Vega, marca un hito en la historia del deporte dominicano. De acuerdo con Cruz, la inversión impactará a esta provincia y a otros 27 municipios del país, con la construcción y remodelación de múltiples instalaciones deportivas.

“Por eso construiremos 25 techados nuevos en municipios que aún no cuentan con este tipo de instalaciones deportivas y llevaremos el impulso del desarrollo deportivo a demarcaciones clave”, afirmó el ministro.

Entre las principales obras destacan la remodelación del estadio de béisbol de San Juan de la Maguana, la continuación del complejo deportivo de San Pedro de Macorís —que incluye pabellones de lucha, kárate, pesas y gimnasia, además de los plays juveniles, la pista de atletismo y las villas para atletas—, así como otras mejoras en diferentes puntos del país.

“Este es un momento de alegría, de compromiso y de agradecimiento porque detrás de cada obra hay un niño que sueña, un atleta que se prepara, una comunidad que se une. Gracias al presidente Abinader por permitir que el Ministerio de Deportes sea una herramienta de cambio, que siembra esperanza donde había abandono”, expresó Cruz visiblemente emocionado.

La Vega, epicentro de la transformación deportiva

El ministro detalló que uno de los proyectos más emblemáticos será la construcción de la nueva Arena de La Vega, con capacidad para más de 4,500 fanáticos, que simbolizará modernidad, cultura y alto rendimiento.

La inversión también contempla la remodelación del estadio de béisbol provincial, la reconstrucción del Polideportivo Fernando Teruel, que se convertirá en el nuevo Palacio del Voleibol, y la renovación integral del pabellón de combate, la pista de atletismo y la piscina olímpica, todas con estándares internacionales.

Asimismo, se incluirán el techado de balonmano, la cancha de tenis de campo y el remozamiento general del Centro Olímpico de La Vega, con el objetivo de convertirlo en una instalación deportiva de primer nivel.

“Esto no es una promesa. Es una realidad en marcha. Cuando esas primeras máquinas empiecen a trabajar, cuando los jóvenes vean levantarse estas gradas, cuando los entrenadores sientan el apoyo real, entonces todos comprenderán que el presidente Luis Abinader ha hecho historia en el deporte dominicano”, subrayó el funcionario.

Cruz agradeció al mandatario por su firme respaldo al deporte nacional y resaltó que la inversión refleja la visión de un gobierno que cree en el talento joven y en el poder del deporte como motor de desarrollo social.

“Este anuncio es una señal clara de que su gobierno cree en el talento de nuestros jóvenes y en el desarrollo deportivo nacional”, concluyó.

En el acto participaron el senador Ramón Rogelio Genao, la alcaldesa Amparo Custodio, la gobernadora Luisa Jiménez de De La Mora, el ministro de Agricultura Limber Cruz, el presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldy Bautista, el presidente de Centro Caribe Sports Luisín Mejía, el director del Idoppril Agustín Burgos, además de diputados, dirigentes deportivos y comunitarios.