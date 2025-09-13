Familias beneficiadas con la entrega de apartamentos reciben la llave simbólica por parte de la vicepresidenta Raquel Peña en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste. / Fuente externa.

Santo Domingo.-La vicepresidenta Raquel Peña entregó este sábado 608 apartamentos, con una inversión de 1,300 millones en Santo Domingo Oeste, Hato Nuevo; escuelas remozadas, y un polideportivo en el Gran Santo Domingo.

La primera parada se ejecutó en Santo Domingo Oeste, en Hato Nuevo, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), hizo formal entrega de los 608 nuevos apartamentos a igual número de familias en el residencial Hato Nuevo IV, a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Féliz.

Peña resaltó que una vivienda propia es uno de los anhelos más grandes de las familias dominicanas, por lo que a través del Plan Mi Vivienda, que se ejecuta el MIVED, bajo la visión del presidente Luis Abinader, ha sido el gobierno que más ha invertido y más esfuerzo ha puesto para reducir el déficit habitacional del país.

“Ya son miles las viviendas entregadas con título de propiedad, y decenas de miles las que han sido reparadas en todo el territorio nacional. Esta es la muestra más clara de que, cuando se gobierna con visión y compromiso, los resultados llegan a la gente”, aseguró Peña.

Estas nuevas unidades nacionales se suman a 400 entregadas por el Gobierno el año pasado, para totalizar las 1,008 viviendas construidas en esta localidad, totalizando el 100% del proyecto Hato Nuevo IV.

El viceministro de Construcción del MIVED, Danny Santos, señaló que el complejo habitacional cuenta con 144 apartamentos de 53 m² con dos habitaciones y un baño, y 464 apartamentos de 65 m² con tres habitaciones y un baño, que beneficiarán directamente a 1,830 personas.

La vice también encabezó la entrega de nuevas etapas de construcción de tres centros educativos en el Gran Santo Domingo.

“Invertir en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes es invertir en el futuro de la República Dominicana, y con estas inauguraciones abrimos las puertas de obras muy esperadas por estas comunidades, lo demuestra que, bajo el liderazgo visionario del presidente Luis Abinader, trabajamos pensando en la gente”, aseguró Peña.