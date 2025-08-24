Santo Domingo. – Este lunes 25 de agosto, más de 2 millones de estudiantes de la República Dominicana regresan a las aulas para iniciar el año escolar 2025-2026, en una jornada que contará con actos simultáneos en los 122 distritos escolares del país, según informó el Ministerio de Educación (MINERD).

El presidente Luis Abinader encabezará la ceremonia central en el Centro Educativo Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, mientras que la vicepresidenta Raquel Peña liderará el acto en Santiago, en la Escuela Primaria María Secundina Torres Siri.

Para este nuevo año escolar, De Camps aseguró que se han dispuesto las condiciones necesarias para garantizar que cada niño, niña y adolescente reciba una educación de calidad, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo educativo nacional.

Además de las autoridades principales, ministros, legisladores y directores de instituciones públicas participarán en ceremonias en distintas regionales educativas. Entre los actos destacados:

Pedernales: Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, en el Centro Educativo en Artes Pastor Roberto Méndez.

Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, en el Centro Educativo en Artes Pastor Roberto Méndez. San Cristóbal: Rafael Salazar, administrador general de EGEHID, en la Escuela Pablo Barinas.

Rafael Salazar, administrador general de EGEHID, en la Escuela Pablo Barinas. Hato Mayor: Joel Santos, ministro de Energía y Minas, en el Liceo Miguel Ángel Garrido; José Rijo Presbot, director de Presupuesto, en el Liceo en Artes César Nicolás Penson.

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, en el Liceo Miguel Ángel Garrido; José Rijo Presbot, director de Presupuesto, en el Liceo en Artes César Nicolás Penson. San Pedro de Macorís: Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, en el Liceo José Francisco Peña Gómez.

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, en el Liceo José Francisco Peña Gómez. La Vega: Kelvin Cruz y Limber Cruz, ministros de Deportes y Agricultura, en el Politécnico Femenino Mercedes Morel.

Kelvin Cruz y Limber Cruz, ministros de Deportes y Agricultura, en el Politécnico Femenino Mercedes Morel. Moca: Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, en el Centro Educativo Colegio Nuevo Renacer.

Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, en el Centro Educativo Colegio Nuevo Renacer. Hermanas Mirabal: Rafael Santos, director de INFOTEP, en el Centro Anselmo López.

Rafael Santos, director de INFOTEP, en el Centro Anselmo López. Puerto Plata: Claritza Rochtte, gobernadora; Ginnette Bournigal, senadora; e Igor Rodríguez, director del IDAC.

Claritza Rochtte, gobernadora; Ginnette Bournigal, senadora; e Igor Rodríguez, director del IDAC. Miches: Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en el Centro Lucas Guibbes.

Puedes leer: Luis Abinader abre un nuevo capítulo en educación con el Politécnico Ñico Lora

En Santo Domingo, los actos se desarrollarán en múltiples puntos: Gloria Reyes (Supérate) en Los Alcarrizos; Faride Raful, ministra de Interior y Policía, en la Escuela República de Cuba; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, junto al ministro de Salud, Víctor Atallah, en la Escuela Padre Arias; y Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, junto al diputado Alfredo Pacheco, en el Politécnico Víctor Pascual Agüero.

El MINERD destacó que este inicio de clases refuerza el compromiso del Gobierno con la educación como eje central del desarrollo del país, involucrando a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.