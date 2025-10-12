El narcotráfico recibió un durísimo golpe con el desmantelamiento en España de una poderosa red internacional que utilizaba a República Dominicana como puente para introducir drogas en Europa.

Durante un operativo conjunto de la Guardia Civil española y la Policía de Colombia se ocuparon nada menos que 10 toneladas de cocaína.

La red de narcos invisibles o de cuarta generación sería la responsable de la introducción de 120 toneladas de cocaína al año en Europa. Según las autoridades la denominada “Operación Galupa” se saldó con cinco detenciones, tres en España y dos en Colombia.

Al menos dos de los arrestados se consideran pejes gordos en el negocio de las drogas. Una de las lecturas del exitoso operativo está en la coordinación entre los dos países.

La red está relacionada con el Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones criminales del mundo, a la que recurriría como proveedor para garantizarse el abastecimiento de cocaína en grandes cantidades.

Para República Dominicana el operativo deja la lección de que tiene que estar más preparado frente a los cárteles de las drogas que usan el territorio como puente.