Un grupo de miembros del Comité Central (CC) inscribió esta mañana a Gonzalo Castillo como aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Además de Castillo, durante la reunión del Comité Central, fueron inscritos: Maribel Castillo y Luis de León, quienes se suman a Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y Francisco Javier García.

En el listado quedó fuera Abel Martínez, quien previamente informó al presidente del PLD su deseo de ser excluido de la lista de quienes buscaban la nominación presidencial por esa organización.

Con la presencia del presidente del PLD, Danilo Medina, inició esta mañana la asamblea del CC, encuentro que fue convocado para validar la lista de aspirantes a la presidencia.

El exmandatario llegó acompañado del secretario general del PLD, Johnny Pujols; los vicepresidentes Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, así como el secretario de Organización, Mayobanex Escoto.

En el Club San Carlos, la actividad arrancó con el 70 % de la matrícula del Comité Central del PLD, organismo que validará la lista preliminar de aspirantes y el protocolo a establecer.

Al encuentro asistieron: Richard Medina, Sonia Mateo, Kenia Lora, Walter Musa, Diego Aquino, Domingo Jiménez, Maribel Acosta, Luis Alberto Tejada, José Dantés Díaz, Tommy Galán y Ramón de la Rosa.

Asimismo, los exvicepresidentes de la República, Margarita Cedeño y Jaime David Fernández Mirabal.

De igual modo, asistieron: Guarocuya Féliz, Nayib Chahede, Elías Cornelio, Aura Toribio, Karen Ricardo, Margarita Pimentel, Alejandro Montás, Melanio Paredes, Lucía (Yomaira) Medina, Alejandrina Germán, Simón Lizardo, Robert de la Cruz, Carlos Pared Pérez, Rubén Jiménez Bichara, Miriam Cabral, Danilo Díaz, Andrés Navarro, Armando García y Gustavo Sánchez.

También participaron: Francisco Domínguez Brito, Radhamés Camacho, Francisco Javier García, Ramón Fadul, Cristina Lizardo, Charlie Mariotti, Lidio Cadet y Alexis Lantigua.