El Óvalo de la Feria Ganadera fue el escenario escogido la noche de este sábado para la gran fiesta del reguetón protagonizada por los boricuas Wisin y el dúo Jowell y Randy, donde el público disfrutó de principio a fin y coreó cada uno de los temas interpretados.

El reguetonero Wisin fue el encargado de abrir este espectáculo urbano, con una puesta en escena cargada de energía, luces y pirotecnia e interpretando temas como “Adrenalina”, “Vacaciones”, “Nota de amor” y “Escápate conmigo”.

Acompañado de un cuerpo de baile y visuales de alto impacto, Wisin reafirmó su posición como uno de los exponentes más sólidos del género urbano latino.

El reguetonero agotó un repertorio de sus temas más populares, incluyendo algunos de su paso por el llamado ‘dúo de la victoria ‘ junto a Yandel, entre ellos, «Me estás tentando «, «Noche de sexo», «Sexy movimiento», «Mayor que yo», «El gistro amarillo «, entre otros.

Tras su actuación, el turno fue para Jowell & Randy, quienes mantuvieron el ritmo con su característico estilo contagioso, interpretando éxitos como “Hey Mister”, “Bonita”, “Loco” y “Safaera”, consolidándose como uno de los dúos más queridos del movimiento.

En el espectáculo, producido por ED Live, el famoso dúo estrenó para República Dominicana su nuevo e innovador formato “3D”, incorporando tecnología de punta, efectos visuales envolventes y un juego de luces de última generación con diversos personajes.

Invitados

Durante su presentación, el dúo sorprendió al público al invitar a varios artistas dominicanos, entre ellos Chimbala, Jomel el Meloso y El Crok, este último integrante del desaparecido grupo Los Pepes.

Sorprendió la presencia de El Crok, quien la semana pasada fue noticia por su situación judicial, al ser condenado a 5 años de prisión por la muerte de una menor de edad.

Puedes leer: Live Land Music Festival: Wisin, Nicky Jam y Prince Royce se reunirán en Santo Domingo

La fiesta concluyó pasada la 1:00 de la madrugada de este domingo.