Santo Domingo.-El Consejo de Administración de Grupo Popular anunció este jueves una reestructuración en su área de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, que incluye el retiro voluntario de uno de sus principales ejecutivos y el nombramiento de su sustituto a partir de julio de 2026.

La decisión fue adoptada durante la sesión celebrada este jueves y deberá ser ratificada por la asamblea de accionistas a finales de abril.

Según informó la entidad, los cambios forman parte de un proceso de transición previamente planificado para fortalecer la gobernanza y garantizar la continuidad estratégica del grupo financiero.

Retiro tras 39 años en la organización

El vicepresidente ejecutivo sénior de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, Rafael del Toro, se acogerá al retiro voluntario en julio de este año, tras 39 años de trayectoria en la organización.

Durante ese período ocupó distintas posiciones estratégicas dentro del grupo y sus filiales, desempeñando un rol clave en la consolidación de su estructura corporativa y en el fortalecimiento de sus prácticas de gobernanza.

De izquierda a derecha: Manuel Grullón Hernández, Manuel Grullón y Rafael del Toro. / Grupo Popular

La institución agradeció sus aportes y destacó que su gestión contribuyó a posicionar al grupo como uno de los principales holdings financieros del país y la región.

Designan a Manuel Grullón Hernández

Para sustituirlo, el Consejo aprobó la designación de Manuel Grullón Hernández como vicepresidente ejecutivo de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, cargo que asumirá en julio de 2026.

Actualmente, Grullón Hernández es miembro de los Consejos de Administración de Grupo Popular y del Banco Popular Dominicano, donde se desempeña como vicepresidente del Consejo y presidente del Comité de Tecnología.

Manuel Grullón Hernández y Rafael del Toro. / Grupo Popular.

Desde 2008 preside el Consejo de Administración de GCS International, filial del grupo enfocada en soluciones tecnológicas financieras.

Formación y trayectoria

Grullón Hernández cursa un doctorado en Gobierno Corporativo y Diversidad en Penn State University, en Estados Unidos. Posee una maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha realizado programas ejecutivos en INSEAD y en Barna Business School.

También fue presidente fundador de ADOFINTECH y ha participado en órganos internacionales como el Board of Trustees de Rumsey Hall School.

Con esta decisión, el grupo financiero inicia un proceso de relevo en una de sus áreas estratégicas, en un contexto de creciente complejidad regulatoria y transformación tecnológica en el sistema financiero.