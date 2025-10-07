Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, conectó un jonrón de dos carreras contra los New York Yankees durante la primera entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, el martes 7 de octubre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

David Venn @DavidVennMLB |

Nueva York.- Vladimir Guerrero Jr. simplemente no deja de batear contra los Yankees. Y tampoco deja de castigarlos en esta Serie Divisional de la Liga Americana.

En el primer episodio del Juego 3 de la serie este martes en el Yankee Stadium, y con Toronto arriba 2-0 en las hostilidades y a punto de eliminar a los Bombarderos del Bronx, el dominicano Guerrero agarró un cambio de velocidad de 86.3 millas por hora del abridor de los Yankees, Carlos Rodón, y dio un cuadrangular de dos carreras, un batazo de 427 pies con una velocidad de 110.5 mph por el jardín central-izquierdo.

Fue el tercer jonrón de esta serie para Guerrero en 10 turnos al bate, con siete carreras empujadas.

Con el vuelacercas del martes, Guerrero batea de 18-10 de por vida frente a Rodón, con cinco extrabases y cuatro bases por bolas.

Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, reacciona al recorrer las bases tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Yankees de Nueva York durante la primera entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, el martes 7 de octubre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

Además, el toletero quisqueyano llegó a este partido con línea de 311/.373/.560 (OPS de .941) en 104 partidos en su carrera ante los Yankees, con 24 cuadrangulares, 80 impulsadas y un total de 52 extrabases.

Además, Guerrero se convirtió en el primer jugador en la historia de los Azulejos en conectar un jonrón en tres partidos consecutivos de postemporada.