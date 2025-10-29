El dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara de ser un crítico del Gobier­no ha pasado convertir­se en su principal paladín, defendiendo con “uñas y dientes” la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al frente de los destinos nacionales.

Con la determinación que lo caracteriza, el presiden­te del Instituto Dominica­no de las Telecomunicacio­nes (Indotel) ha asumido prácticamente la vocería de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader.

En su defensa al oficialis­mo, Gómez Mazara me­diante cartas públicas la ha emprendido contra el eco­nomista Andy Dauhajre y los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medi­na, por sus ataques a las po­líticas públicas.

En enero de 2023 cuando competía con Abinader y Ramón Alburquerque por la nominación presiden­cial, Gómez Mazara mani­festó que sectores que co­habitan en esa organiza­ción tenían preocupación porque a dos años y me­dio de gestión, no se había cumplido con las promesas de campaña.

“Pero además, la rama li­beral y progresista está in­conforme con la gestión, porque sienten que las po­líticas sociales no impactan de manera favorable a los pobres”, decía el funciona­rio en declaración ofrecida a la prensa el 10 de enero del año en cuestión.

En una publicación de El Nuevo Diario, fechada el sábado 8 de febrero de 2023, el presidente del In­dotel criticó el uso de bots, publicidad y estrategias mediáticas del actual Go­bierno para “aparentar una realidad que no existía” en el país.

En ese entonces, en un es­crito enviado a la alta diri­gencia del PRM, el enton­ces aspirante presidencial hizo una reflexión críti­ca de algunos dirigentes y funcionarios, así como del curso que estaba tomando la economía y el peligro que significa distanciarse de los sectores populares que lle­vó al PRM al poder.

En agosto del 2024, luego de Abinader ser reelecto, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 455-24, designó a Gómez Mazara presiden­te del consejo directivo del Indotel.

Cartas

En un artículo publicado por Leonel Fernández el 6 de octubre donde plantea­ba que el PRM iba en “pica­da” ante la crisis que vivía el país, Gómez Mazara, de inmediato respondió re­saltando que el Gobierno trabaja para transformar la sociedad dominicana.

Mediante la misma vía, el 15 del mes en curso, el dirigen­te político acusó al gobierno de Danilo Medina de llevar a cabo una operación fiscal fraudulenta, en medio de los embates del covid-19. Con esa declaración res­pondió la crítica del presi­dente del PLD al supuesto aumento de la deuda pú­blica.

Ayer en su más reciente de­fensa al Gobierno, Gómez Mazara reprochó un artí­culo de Dauhajre de que se estaría manipulando la in­formación presupuestaria. Al respecto el funcionario entiende que sus críticas son infundadas.