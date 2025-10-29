El dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara de ser un crítico del Gobierno ha pasado convertirse en su principal paladín, defendiendo con “uñas y dientes” la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al frente de los destinos nacionales.
Con la determinación que lo caracteriza, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha asumido prácticamente la vocería de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader.
En su defensa al oficialismo, Gómez Mazara mediante cartas públicas la ha emprendido contra el economista Andy Dauhajre y los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, por sus ataques a las políticas públicas.
En enero de 2023 cuando competía con Abinader y Ramón Alburquerque por la nominación presidencial, Gómez Mazara manifestó que sectores que cohabitan en esa organización tenían preocupación porque a dos años y medio de gestión, no se había cumplido con las promesas de campaña.
“Pero además, la rama liberal y progresista está inconforme con la gestión, porque sienten que las políticas sociales no impactan de manera favorable a los pobres”, decía el funcionario en declaración ofrecida a la prensa el 10 de enero del año en cuestión.
En una publicación de El Nuevo Diario, fechada el sábado 8 de febrero de 2023, el presidente del Indotel criticó el uso de bots, publicidad y estrategias mediáticas del actual Gobierno para “aparentar una realidad que no existía” en el país.
En ese entonces, en un escrito enviado a la alta dirigencia del PRM, el entonces aspirante presidencial hizo una reflexión crítica de algunos dirigentes y funcionarios, así como del curso que estaba tomando la economía y el peligro que significa distanciarse de los sectores populares que llevó al PRM al poder.
En agosto del 2024, luego de Abinader ser reelecto, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 455-24, designó a Gómez Mazara presidente del consejo directivo del Indotel.
Cartas
En un artículo publicado por Leonel Fernández el 6 de octubre donde planteaba que el PRM iba en “picada” ante la crisis que vivía el país, Gómez Mazara, de inmediato respondió resaltando que el Gobierno trabaja para transformar la sociedad dominicana.
Mediante la misma vía, el 15 del mes en curso, el dirigente político acusó al gobierno de Danilo Medina de llevar a cabo una operación fiscal fraudulenta, en medio de los embates del covid-19. Con esa declaración respondió la crítica del presidente del PLD al supuesto aumento de la deuda pública.
Ayer en su más reciente defensa al Gobierno, Gómez Mazara reprochó un artículo de Dauhajre de que se estaría manipulando la información presupuestaria. Al respecto el funcionario entiende que sus críticas son infundadas.