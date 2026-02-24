Haití firma pacto nacional que regula transición hasta elecciones de agosto

PUERTO PRÍNCIPE.– Las fuerzas políticas de Haití alcanzaron un “Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones”, acuerdo que regula el período de transición hasta la celebración de los comicios, cuya primera vuelta está prevista para el 30 de agosto de este año. El documento establece que el Gobierno deberá crear un entorno seguro que garantice la realización del proceso electoral.

Transición política y nuevas responsabilidades

El nuevo pacto surge luego de que el Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado en abril de 2024 por las Naciones Unidas, cesara sus funciones el pasado 7 de febrero y transfiriera el mandato al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. El texto, compuesto por 30 artículos, dispone que el Consejo de Ministros ejercerá el poder durante el período interino, hasta la juramentación de los representantes electos.

El Gobierno encabezado por Fils-Aimé tendrá como misión orientar y dinamizar el aparato estatal para garantizar la seguridad necesaria de cara a las elecciones. Asimismo, el primer ministro deberá iniciar consultas para conformar un Gabinete Ministerial “imparcial, técnico y eficaz”.

Quizas te interese: Estadounidense Newmont invertirá 800 millones de dólares en una mina de oro en Argentina

Entre las prioridades establecidas en el acuerdo figuran el reforzamiento de las estructuras de seguridad y defensa nacional, el restablecimiento de la autoridad del Estado y la garantía de libre circulación en todo el territorio. También se contemplan medidas para asegurar servicios básicos a la población, especialmente en barrios vulnerables y zonas afectadas por la violencia armada, así como programas de reinserción social, reparación a víctimas y generación de empleos para jóvenes.

Proceso electoral y garantías institucionales

El documento prevé el fortalecimiento del proceso electoral mediante la actuación del Consejo Electoral Provisional (CEP), que deberá implementar una administración moderna conforme a estándares internacionales. Se busca además garantizar la fiabilidad del censo electoral a través de la emisión de documentos de identidad por parte de la Oficina Nacional de Identificación (ONI) y asegurar la transparencia en las operaciones de votación.

Entre las disposiciones se incluye el uso de tecnologías digitales para la publicación de resultados parciales horas después del cierre de las urnas y la integración de los haitianos residentes en el extranjero en el registro electoral. Los funcionarios que aspiren a cargos electivos deberán renunciar a sus posiciones en un plazo de un mes.

Tras la presentación del pacto, Fils-Aimé viajó a San Cristóbal y Nieves para participar en la 50ª reunión anual de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), donde tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Haití atraviesa una profunda crisis política y social. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), cerca de 6,000 personas murieron y 2,708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas armadas y las operaciones de seguridad.