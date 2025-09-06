Dinero decomisado en San Juan de la Maguana a la haitiana Maximat Milienne.

Una mujer haitiana fue detenida por miembros del Ejército de República Dominicana cuando fue sorprendida cargando un bulto con 3 millones 524 mil 250 pesos dominicanos, en el municipio de San Juan de la Maguana.

Maximat Milienne

La detención de Maximat Milienne fue realizada durante una revisión rutinaria en el Puesto de Chequeo El Portón del Llano, cuando la extranjera viajaba como pasajera en un camión tipo patana, marca Freightliner, color blanco, placa L518129, conducido por el dominicano identificado como Manuel Emilio Reyes Espejo. No se informó si la haitiana estaba en el país en condiciones de ilegal.

Al momento de la inspección fueron encontrados RD$3,524,250.00 (tres millones quinientos veinticuatro mil doscientos cincuenta pesos dominicanos), US$14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta dólares estadounidenses) y G 231,250.00 (doscientos treinta y un mil doscientos cincuenta gourdes.

El Ejército dominicano realizó la detención de la haitiana durante una revisión en un puesto de chequeo

Según sus declaraciones, la extranjera alegó que se dirigía al mercado de Hato Viejo, en el Distrito Municipal Sabana Cruz, con el propósito de realizar el pago de una mercancía.

La detenida fue trasladada junto al dinero a la Fortaleza La Estrelleta, sede de la 3ra. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.