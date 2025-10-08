SANTIAGO.– Lo que comenzó como una angustiosa desaparición terminó en tragedia. La mañana de este miércoles, las autoridades hallaron en la comunidad de Jicomé, provincia Valverde, el cuerpo sin vida de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre.

El hallazgo se produjo apenas un día después de que su esposa, Yohanny Diloné, denunciara un inquietante suceso: recibió en su vivienda un sobre con dinero, el teléfono celular y la cédula de su pareja, acompañado de un mensaje que estremeció a toda la familia.

“El cuerpo está en el canal Ulises Francisco Espaillat”, decía la nota, que además le ordenaba usar el dinero “para comprar la caja de muerto”.

Su esposa recibió un sobre con dinero y documentos, indicando el paradero del cadáver de Marmolejos

Tras recibir el macabro paquete, Diloné acudió de inmediato a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Santiago, donde interpuso la denuncia formal. De inmediato se activó un operativo de búsqueda que se extendió hasta las aguas del canal señalado, sin resultados el primer día.

Finalmente, esta mañana, el cadáver de Marmolejos fue localizado en otra zona de Jicomé, donde miembros de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) procedieron al levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias del crimen ni los posibles responsables, mientras la comunidad permanece consternada ante el tenebroso mensaje que anticipó el hallazgo.