SANTIAGO.-Una descarga eléctrica mató la noche del pasado sábado a una mujer, un hijo y un nieto suyo, mientras se encontraban en el interior de su vivienda del sector San Miguel, municipio Esperanza, provincia Valverde, Mao.

Los fallecidos fueron identificados como Zunilda Díaz Domínguez, de 44 años y su hijo de siete años Vincen Diaz, mientras que su nieto de entre dos y tres años no había sido identificado.

Karina Diaz, hija de la fallecida, informó que la noche del pasado sábado estuvo lloviendo con fuertes vientos y ráfagas y que cuando cayó el rayo fueron al sector San Miguel, pero su madre ya estaba muerta.

“Ella tuvo nueve hijos, yo soy la mayor, estaba con mi hermanito que se llama Vicen y un nieto”, declaró Karina a los periodistas de Esperanza.

Indicó que su madre tuvo nueve hijos fruto de varias relaciones.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público se encuentran realizando las investigaciones del trágico suceso.