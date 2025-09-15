Azua.– Fue hallado sin vida el cuerpo de Andrea Valdez Pinales, de 64 años, en las aguas del río Sabita, en la comunidad El Dean, Monte Plata, informó el director de la Defensa Civil.

Vecinos explicaron que la mujer ingería un medicamento que podía provocar sueño o mareos, lo que hace presumir que pudo haber sufrido un desmayo al momento de entrar al afluente.

Hallan sin vida

La desaparición de Valdez Pinales había movilizado a toda la comunidad, que durante días colaboró en las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.