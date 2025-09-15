San Cristóbal. — Un hombre de 60 años falleció este lunes durante un presunto conflicto entre vecinos en el sector Invicea, en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, tras una discusión que habría iniciado porque unas personas “echaron agua frente a su vivienda” mientras realizaban labores de limpieza.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el fallecido fue identificado como Carlos Alberto Canelo Benítez, quien habría sostenido una acalorada discusión junto a su esposa con varias vecinas en horas de la mañana.

De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por Pesqueira, las autoridades persiguen a dos presuntos responsables del hecho, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el incidente.